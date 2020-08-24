Ahmet Hakan: Kendimden bezdim

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünkü yazısında kendinden sıkıldığını ve bezdiğini yazdı.

Hakan ‘Kendimden bezdim’ başlığıyla yazdığı yazının ilgili kısmında şu ifadelere yer verdi:

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“Son günlerdeki yazılarıma şöyle bir baktım:

Hep bir akıl vermece… Hep bir yukarıdan konuşmaca… Hep bir ‘İşte bunlar sınıfın birincileri’ türü listelemece… Hep bir “Şöyle sevineceksiniz, şöyle sevinmeyeceksiniz” türü yol yordam göstermece… Hep bir öğreten adam edası takınmaca…

Okudukça… ‘Benim mi Allah’ım bu tatsız, bu didaktik, bu buyurgan üslup’ dedim.

Ve yemin ederim kendimden bezdim, kendimden sıkıldım.

Benim bir an önce üslup eksenimi değiştirmemin vakti geldi de geçiyor gibi…“