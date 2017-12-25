Ahmet Hakan: Kendilerini güvenlik kuvveti yerine koyanlar, ülkeyi felakete sürükleyebilirler

İktidardaki arkadaşlar!

Etmeyin, eylemeyin!

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Bu getirdiğiniz hüküm, çok tehlikeli bir hüküm.

Bu ülkede adamı vururlar, öldürürler…

Sonra da “Evet, vurdum… Evet, öldürdüm… Çünkü teröristin tekiydi…” derler ve yargı muafiyeti beklerler.

…“Terör” kavramının bu kadar muğlak, bu kadar belirsiz, bu kadar amorf bir kavram haline geldiği ve getirildiği bir ülkede…

“Terör olaylarını önleyen sivillere yargı muafiyeti” getirmek, Allah muhafaza, önü alınamayacak iç karışıklıklara, kaoslara, toplu kıyımlara, kalkışmalara yol açabilir.

Kendilerini polis, jandarma, güvenlik kuvveti yerine koyanlar, ülkeyi felakete sürükleyebilirler.

Ahmet Hakan’ın yazısı