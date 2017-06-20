Ahmet Hakan: Kemal Bey’in yürüyüşü ‘Hayır’ cephesini toparlayıp bir araya getirdi

ÇEVREMDEKİLERE iki soru sordum:

BİR: Kemal Bey’in yürüyüşüne ne diyorsun?

İKİ: Referandumda hangi oyu verdin?

Sonuç şudur:

Referandumda evet diyenler… Kemal Bey’in yürüyüşüne karşı çıkıyor.

Referandumda hayır verenler… Kemal Bey’in yürüyüşünü destekliyor.

Yani Kemal Bey’in yürüyüşü…

“Hayır” cephesini bir kez daha toparlayıp bir araya getirmiş gibi…

“Hayırcılar bir daha herhangi bir konuda aynı noktada buluşamaz” deniyordu ya…

“Yüzde 48.6’lık bir blok yok, hayal görmeyin, saçmalamayın” deniyordu ya…

Bu tablo, işte bunları diyenlerin yanıldıklarını inceden kanıtlıyor gibi.

Ahmet Hakan’ın yazısı