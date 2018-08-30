Ahmet Hakan: Kemal Bey! Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz, billahi de bilmiyorsunuz!

Özellikle Adnan Bali’nin bu açıklamasının ardından…

Bütün Türkiye’de şöyle bir ortak kabul ortaya çıktı: “Başta ABD olmak üzere dış güçler kur üzerinden spekülatif atağa kalkmış durumda”.

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Kemal Kılıçdaroğlu… “Ne spekülatifi! Ne atağı! Dış güçlerle falan bu işin hiç alakası yok! Bali’nin söyledikleri doğru değil” falan demedi.

Ve aradan geçti neredeyse 40 küsur gün…

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“Dış güçler” tezi ilk ortaya atıldığında ortada yoksun!

“Dış güçler” tezi yerleşmeye başladığında sessizsin!

“Dış güçler” tezi herkesin kabulü haline geldiğinde seyircisin!

Şimdi çıkmış… “Ne dışı! Ne gücü!” falan diye haykırıyorsun.

Kemal Bey!

Siz bu işi vallahi de bilmiyorsunuz, billahi de bilmiyorsunuz!

Ahmet Hakan’ın yazısı