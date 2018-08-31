Ahmet Hakan: Kemal Bey! Sen bu güvenmediğin adamı Cumhurbaşkanı adayı göstermedin mi?

“Tamam, artık yazmayacağım Kemal Kılıçdaroğlu’nu” diyorum, hatta yemin falan bile ediyorum.

Fakat her defasında sözümü çiğnemek, yeminimi bozmak zorunda kalıyorum.

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Kemal Bey’in en son söylediği şeye bakın:

“24 Haziran’dan sonra bir ara koltuğu İnce’ye bırakacaktım. Fakat kendisine güvenemediğimden bundan vazgeçtim”.

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Şöyle bir açıklama karşısında…

“İyi ama Kemal Bey! Sen bu güvenmediğin adamı ülkenin başına Cumhurbaşkanı adayı göstermedin mi? Ne yani? Ülkenin başına geçireceğin adamı partinin başına geçirmeye layık bulmuyor musun? Bu ne iştir?” demeyeyim de ne yapayım ben?

Ahmet Hakan’ın yazısı