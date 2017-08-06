Ahmet Hakan: Kemal Bey, bu konuda Devlet Bey’den ziyade Tayyip Bey’in ne düşündüğünü merak ediyor

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AK Parti eski MKYK üyesi Ayhan Oğan’ın “Yeni bir devlet kuruluyor” açıklamasıyla ilgili olarak…

“Devlet Bey acaba ne düşünüyor bu konuda” diye yazmıştım.

Telefonum acı acı çaldı.

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Baktım, arayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

Bir-iki nezaket cümlesinin hemen ardından konuya girdi.

Söyledikleri şunlar:

– Devlet Bey ne düşünüyor diye sormuşsunuz. Gayet yerinde bir soru.

– Ama AKP’nin genel başkanının ne düşündüğünü de sormak gerekmez mi?

– Sonuçta “Yeni bir devlet kuruyoruz” diyen kişi AKP’nin MKYK üyeliğini yapmış bir isim…

– AKP Genel Başkanı’nın bu konuda ne düşündüğünü söylemesi gerekmez mi?

Ben en çok Devlet Bey’in bu konuda ne düşündüğünü merak etmiştim.

Ama anlaşılan Kemal Bey, bu konuda Devlet Bey’den ziyade Tayyip Bey’in ne düşündüğünü merak ediyor.

Bakalım merakı giderilecek mi?

Ahmet Hakan’ın yazısı