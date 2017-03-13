Ahmet Hakan: Kafelerinde ot çekmek serbest, bizim bakanlara konuşma yapmak yasak

Bizde referandum var.

– “Evet” ile “Hayır” biraz başa baş gibi… “Evet” oyları şöyle yağmur olup akamıyor bir türlü.

– İşte bu yüzden… İki şeye ihtiyaç var: Çok acil mağduriyete ve çok acil safları sıklaştırmaya.

– E Hollanda da yaptığı faşistlik, düzeysizlik ve terbiyesizlikle… Bu ihtiyacı gayet güzel bir şekilde karşıladı.

– Öyle bir mağduriyet doğdu ki… Ahalimiz üzümün çöpü, armudun sapı falan demeden “Evet” oylarını yağdırabilir.

– Hollanda’nın yaptığı saçmalıkların sonucu bu oldu.

– Bizimkilerin olayın üstüne üstüne gitmelerinin temelinde de biraz bu var.

Hollanda’da da ise seçim var.

– Aşırı sağcı, faşist kafalı bir herif yükselişte Hollanda’da… Drakula gibi bir adam… Duygusuz, meymenetsiz, hayırsız, şefkatsiz bir tip…

– İslam düşmanlığı yapıyor. “Minareye hayır” diyor. Kuran’a saldırıyor. Camiye saldırıyor. “Ey yabancılar! Ülkemizi bize verin” diyor.

– İşin kötüsü… Nazi kafalı bu herifin bu türden çıkışları, Hollanda ahalisinin medeniyetten ve insanlıktan nasibini alamamış kesimlerini etkiliyor.

– Eğer Hollanda, kapılarını bizimkilere açarsa… Bu faşist, Hollanda’yı ayağa kaldıracak ve seçimden birinci çıkacak.

– İşte bu yüzden Hollanda’nın liberal hükümeti, bu azılı faşist kazanmasın diye faşistlik yapıyor.

Kafelerinde ot çekmek serbest, bizim bakanlara konuşma yapmak yasak.

Ah Hollanda ah! Gerçekten bir acayipsin.

Ahmet Hakan’ın yazısı