Ahmet Hakan: Kafe ve lokantalara ramazanda açık olma hakkı tanınmalı

Saat 19.00’daki kapanma uygulaması, ramazanda da devam etsin. Ramazanda tüm lokanta ve kafeler için tam kapanma zorunluluğu olmasın.

Çünkü 19.00 kapanması, zaten toplu iftar buluşmalarının önünü büyük ölçüde kesiyor, iftarlardaki olası yığılmayı önlüyor.

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Ayrıca oruç tutmamayı tercih eden vatandaşlarımız da var.

Onlar açısından da bu kararın gözden geçirilmesi yararlı olur. Aksi takdirde “Oruç tutanlar iftarlarını lokantalarda yapamıyor, siz de kafe ve lokantalara gitmeyin” türü bir yaklaşım ortaya konmuş olur.

“Paket servis açık” diyecek olanlara ise sadece şunu hatırlatmak isterim: Paket servis, sektörün ancak çok ama çok az bir kısmını karşılayabiliyor.

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Ahmet Hakan’ın yazısı