Ahmet Hakan: Kafa ütüleyen her yavşağa karşı ‘Sana ne ulan’ bayrağını yükseltelim

“Öyle değil böyle giyineceksin” falan diye kafa ütüleyen her yavşağa karşı… “Sana ne ulan, sana ne” bayrağını yükseltelim.

“Bilmem ne ayında böyle giyinilir mi?” falan diye bik bikleyen her din zabitine karşı… “Yürü git işine, hadi hadi hadiii” sloganını atalım.

Sokakta, minibüste, otobüste… Şort ya da başörtüsü… Mini etek ya da cüppe… Herhangi bir kıyafet aşağılamasına karşı… Anında “Hop” diyelim.

Yaşam tarzımıza karışma hakkını kendinde görenlere… Din zabitliğine soyunanlara… Kılık kıyafet polisliği yapmaya kalkışanlara… “Sen kimsin, kimsin sen” çekelim.

Ahmet Hakan’ın yazısı