Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Ahmet Hakan: İYİ Parti neleri başaramadı?

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MHP’ye benzer bir parti olmamayı başaramadı.

Gündemi belirlemeyi başaramadı.

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Harika bir ekiple çıkış yaptığı izlenimi vermeyi başaramadı.

Mağdur olmayı başaramadı.

Meydan okumayı başaramadı.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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