Ahmet Hakan: İYİ Parti neleri başaramadı?

MHP’ye benzer bir parti olmamayı başaramadı.
Gündemi belirlemeyi başaramadı.
Harika bir ekiple çıkış yaptığı izlenimi vermeyi başaramadı.
Mağdur olmayı başaramadı.
Meydan okumayı başaramadı.
Yaramazlara biraz batar!
MHP’ye benzer bir parti olmamayı başaramadı.
Gündemi belirlemeyi başaramadı.
Harika bir ekiple çıkış yaptığı izlenimi vermeyi başaramadı.
Mağdur olmayı başaramadı.
Meydan okumayı başaramadı.
Katar’la Türkiye arasında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Qatargas, BOTAŞ’a 2 milyar metreküp doğalgaz eşdeğeri LNG sevkiyatı yapacak.
Adana’da kendini estetik uzmanı olarak tanıtıp dört kişiye dudak dolgusu yapan ‘sahte doktor’ Soner Gülnaz, altı yıl hapis ve dört bin 100 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Irak’ın kuzeyindeki terör operasyonunda PKK saldırısı sonucu hayatını kayben askerin, aynı gün tezkere almaya hazırlandığı ortaya çıktı.
Kocaeli’de iki polis kadına tecavüz ettikleri suçlamasıyla tutuklandı.
Başbakan Binali Yıldırım, liseye geçişte TEOG’un yerine getirilen yeni sistemin oldukça basit olduğunu belirterek “Kafa karıştırmaya çalışanlar var” dedi.