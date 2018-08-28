Ahmet Hakan: İyi ama Cumhurbaşkanımız Erdoğan, başbakanlığı döneminde ‘Cumartesi Anneleri’ni makamında ağırlamıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Cumartesi Anneleri” eylemine polisin müdahale gerekçesini… “Anneliğin teröre alet edilmesi ve istismar edilmesi” olarak açıkladı. Ve “Biz bir kandırmacaya son verdik” dedi.

İyi ama Cumhurbaşkanımız Erdoğan, başbakanlığı döneminde “Cumartesi Anneleri”ni makamında ağırlamıştı. Fotoğraf hala gözümün önünde. Hepimize nasıl da umut olmuştu o fotoğraf… Çok mutlu olmuştuk kayıp çocuklarını arayan anneleri o makamda görünce… “İşte devletin şefkati” demiştik. “İşte özlediğimiz fotoğraf” demiştik.

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O fotoğrafın çekildiği günden bugüne “Cumartesi Anneleri” açısından ne değişti ki… İçişleri Bakanı Süleyman Soylu böyle bir yaklaşım ortaya koydu?

Keşke Sayın Bakan… Hem istismarın ne zaman başladığını… Hem de Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde bu anneleri makamında ağırlamasını nasıl değerlendirdiğini…

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Bir izah etse de… Meseleyi tam olarak anlamış olsak.

Ahmet Hakan’ın yazısı