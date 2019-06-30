Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: İşte böyle yersin yancılığını yaptığın ülkenin başkanından Amerikan tokadını!

Ne diyordu içimizdeki Amerikancılar?

Şunları diyorlardı:

Reklam

Bu S-400 meselesi tam bir bela / ABD bu işin peşini bırakmaz / Ekonomik olarak bizi perişan eder / Dolar fırlar / ABD ile oyun oynanmaz / S-400’den acilen vazgeçelim / Yoksa ABD bize fena dayak atar…

Buna karşılık…

Ne dedi ABD Başkanı Trump:

Reklam

S-400 meselesinde Erdoğan haklı / Adam bizden savunma füzeleri almak istedi / Biz satmadık, satmak istemedik / O da gitti kendine başka yerden füze buldu / Parasını verdi, satın aldı / Şimdi biz buna itiraz ediyoruz / Bu haksızlık / Bu hiç adil değil…

Trump, işte bu sözleriyle…

İçimizdeki Amerikancılara şöyle okkalı bir Amerikan tokadı çakmış oldu.

E sen kendi ülkenin davasına ve meselesine elin Trump’ı kadar bile hakkaniyetli ve adilane yaklaşmayı beceremezsen…

İşte böyle yersin yancılığını yaptığın ülkenin başkanından Amerikan tokadını!

Ahmet Hakan’ın yazısı

SON HABERLER

Yerli sinemayı ‘cinler’ bastı

Dabbe’ filminin başarısından ilham alan yapımcılar 10 yıldır cinli ve perili filmler çekti. Son bir-bir buçuk yılda ise bu filmlerin sayısında ciddi bir artış oldu. 2019’da neredeyse her ay cin, peri içerikli yerli filmler vizyona girdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...