Ahmet Hakan: İşte böyle yersin yancılığını yaptığın ülkenin başkanından Amerikan tokadını!

Ne diyordu içimizdeki Amerikancılar?

Şunları diyorlardı:

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Bu S-400 meselesi tam bir bela / ABD bu işin peşini bırakmaz / Ekonomik olarak bizi perişan eder / Dolar fırlar / ABD ile oyun oynanmaz / S-400’den acilen vazgeçelim / Yoksa ABD bize fena dayak atar…

Buna karşılık…

Ne dedi ABD Başkanı Trump:

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S-400 meselesinde Erdoğan haklı / Adam bizden savunma füzeleri almak istedi / Biz satmadık, satmak istemedik / O da gitti kendine başka yerden füze buldu / Parasını verdi, satın aldı / Şimdi biz buna itiraz ediyoruz / Bu haksızlık / Bu hiç adil değil…

Trump, işte bu sözleriyle…

İçimizdeki Amerikancılara şöyle okkalı bir Amerikan tokadı çakmış oldu.

E sen kendi ülkenin davasına ve meselesine elin Trump’ı kadar bile hakkaniyetli ve adilane yaklaşmayı beceremezsen…

İşte böyle yersin yancılığını yaptığın ülkenin başkanından Amerikan tokadını!

Ahmet Hakan’ın yazısı