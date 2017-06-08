Ahmet Hakan: İnsan olmayı becerememişken adam olmakla övünmenin neticesidir Arda

Günümüzde bir bayrak gibi yükselen ve yükseltilen lümpenliğin neticesidir Arda…

Recep İvedik denilen illet karakterin, bizim güzelim Şaban’ımızın yerini almasının neticesidir Arda.

Ana avrat küfretmenin hoşgörü ile karşılandığı bir ortamın neticesidir Arda.

Aman dileyene vurmanın, düşeni tekmelemenin, baban yaşındaki adamın üzerine çullanmanın… Hiç yadırganmadığı bir düzenin neticesidir Arda.

Kabalık yapmanın cesaret… Gelinen yeri hazmedememenin samimiyet… Taşkınlığın efelik… Sanıldığı bir devrin neticesidir Arda.

Ne yaparsa yapsın kendisine verilen “kahramanlık” payesinin asla geri alınmayacağını bilmenin yol açtığı küstahlık ve şımarıklığın neticesidir Arda.

Efendiliğin yerinin kabadayılığın, özür dilemenin yerini üstüne üstüne gitmenin, mahcup olmanın yerini diklenmenin almasının bir neticesidir Arda.

Kontrolsüz öfkenin, anlık parlamanın, sönmeyen kinin geçer akçe olmasının bir neticesidir Arda.

İnsan olmayı becerememişken adam olmakla övünmenin neticesidir Arda.

Ahmet Hakan’ın yazısı