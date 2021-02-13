Ahmet Hakan: İnce’nin işi çok ama çok zor

İkiye bölünmüş bir Türkiye’de üçüncü bir yolu açabileceğini kanıtlaması gerekir. Ama bu çok zor bir iş.

CHP tabanının kendisine yönelik ilgisinin devam etmesi gerekir. Bu şartlarda bu da çok zor bir iş.

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‘Erdoğan’la ben başa çıkarım‘ duygusu vermesi lazım. Erdoğan CHP’yi muhatap almışken bu da çok zor bir iş.

CHP yönetimine laf söylemeden yolunu sürdürmesi lazım. Ama o zaman da dikkat çekmesi çok zor bir iş.

Kısacası… Gelecek neyi gösterir bilemem ama bildiğim İnce’nin işinin çok ama çok zor olduğu.

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Ahmet Hakan’ın yazısı