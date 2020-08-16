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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: İnce, harekete geçerek şimdiden Gül’ü ve Babacan’ı ıskartaya çıkarmıştır

Muharrem İnce’nin harekete geçmesiyle birlikte… Kemal Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül ya da Ali Babacan isimlerini gündeme getirmesi imkânsız hale gelmiştir.

Muharrem İnce cumhurbaşkanı olmayı başarır mı başaramaz mı, bilmem.

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Ama bildiğim bir şey var: Muharrem İnce, harekete geçerek… Şimdiden Gül’ü ve Babacan’ı ıskartaya çıkarmıştır.

Artık Kemal Kılıçdaroğlu, şunun bal gibi farkında ki… Abdullah Gül’ün ya da Ali Babacan’ın adaylığını gündeme getirdiği anda… Kendi tabanının önünde “Muharrem İnce” diye bir seçenek olacaktır.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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