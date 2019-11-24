Ahmet Hakan: İnce, “Bu düpedüz CHP Genel Merkezi’nde tasarlanmış bir oyundur” dedi

Tartışmaların ardından Muharrem İnce’yle konuştum. Acayip dolmuştu. Öfkeliydi. Öfkesinin hedefi ise CHP Genel Merkezi’ydi… Araya girip sorular sormama bile fırsat vermeden soluksuz konuştu. Söylediklerini hiç araya girmeden aktarıyorum.

Bu düpedüz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde tasarlanmış bir oyundur, bir tezgâhtır. Bu tezgâhın figüranlığını yapmak da 80 yaşında torununu düşünmek yerine günlük çıkarını düşünen bir gazeteciye kalmıştır.

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CHP’ye çöreklenmiş bir yapı var. Para pul işlerine karışan bir çete… Para pul işlerinde de bu çete var, dedikodularda, kumpaslarda, yalan dolanda da bu çete var. Bu çeteyi CHP Genel Merkezi’nden def etmemiz lazım. Def edeceğiz.

Ahmet Hakan’ın yazısı