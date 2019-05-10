Ahmet Hakan: İmamoğlu’nun yerinde olsam ABD’ye şöyle seslenirdim

İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı görevi Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul’daki seçimin demokrasi adına bir simge haline geldiğini vurgulayarak, sadece İstanbul değil demokrasiye karşı sorumluluğu olduğunu söyledi.