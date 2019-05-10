Ahmet Hakan: İmamoğlu’nun yerinde olsam ABD’ye şöyle seslenirdim

Ben olsam Ekrem İmamoğlu’nun yerinde…
ABD’ye şöyle seslenirdim:
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– Yürü git işine ABD!
– Senin kaç kuruşluk demokrat olduğunu dünya iyi biliyor.
– Sana şimdi Suriye konusunda ufacık bir ödün verilse… Unutursun demokrasiyi, meşru seçimi falan.
– İşine gelecek minnacık bir çıkar sağlansa… Adil seçim, özgür seçim falan… Hepsi hikâye olur senin için…
– Madem seçim, demokrasi falan umurunda, niye Suudi Arabistan’la al takke ver külahsın!
– Niye Venezuela’da darbe üstüne darbe yaptırmaya kalkışıyorsun?
– Yürü git işine ABD!
– Gölge etme başka ihsan istemem…