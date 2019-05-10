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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: İmamoğlu’nun yerinde olsam ABD’ye şöyle seslenirdim

Ben olsam Ekrem İmamoğlu’nun yerinde…

ABD’ye şöyle seslenirdim:

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– Yürü git işine ABD!

– Senin kaç kuruşluk demokrat olduğunu dünya iyi biliyor.

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– Sana şimdi Suriye konusunda ufacık bir ödün verilse… Unutursun demokrasiyi, meşru seçimi falan.

– İşine gelecek minnacık bir çıkar sağlansa… Adil seçim, özgür seçim falan… Hepsi hikâye olur senin için…

– Madem seçim, demokrasi falan umurunda, niye Suudi Arabistan’la al takke ver külahsın!

– Niye Venezuela’da darbe üstüne darbe yaptırmaya kalkışıyorsun?

– Yürü git işine ABD!

– Gölge etme başka ihsan istemem…

Ahmet Hakan’ın yazısı

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