Ahmet Hakan: İmamoğlu’na ‘Sana bir mağduriyet şerbeti daha sunuyoruz, yarasın’ mı denmek isteniyor

Tartışma ufukta kayboldu ama Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açıklamadan anlıyoruz ki bir soruşturma başlatılmış.

İmamoğlu’na soruşturma açmak da neyin nesi

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Sadece İmamoğlu’na da değil, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a da…

E şimdi ne gerek var konuyu yeniden ısıtmaya?

Ne gerek var soruşturmaya?

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Soruşturacaksın da neyi soruşturacaksın?

“Salgın günlerinde sen niye vatandaş için yardım toplamaya kalkıştın” mı diyeceksin?

Diyeceksin de iyi bir şey mi demiş olacaksın?

Diyeceksin de ne olacak?

Ne oluyor?

Neler oluyor?

Cepheleşme artsın mı isteniyor?

Çarşı karışmadan rahat edilemiyor mu?

Üç gün de mi kafayı dinlemek yok?

Yoksa Ekrem İmamoğlu’na…

“Sana bir mağduriyet şerbeti daha sunuyoruz Ekrem Bey… Buyur, iç… Hem de şöyle kana kana iç… Yarasın!” mı denmek isteniyor?

Ben bu işin içinden çıkamadım, çıkan varsa beri gelsin.

Ahmet Hakan’ın yazısı