Ahmet Hakan: İmamoğlu taraftarlarından hiçbiri ‘Hiç değilse bir-iki sosyal tesiste alkol olsun’ demedi

GALİBA muhafazakâr kesimlerde şu iki endişe baş göstermiş:

BİR: İmamoğlu gelirse… Belediye havuzları kadın-erkek karışık olacak.

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İKİ: İmamoğlu gelirse… Belediye tesislerinde alkol olacak.

Tartışma programında durup dururken işte bu iki konuyu gündeme getirdi Ekrem İmamoğlu…

“İkisi de olmayacak… Aman endişe olmasın…” mesajını verdi.

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Bu durumda şunu söyleyebiliriz:

CHP İstanbul’u kazanırsa…

Tayyip Erdoğan’ın partisi İstanbul’da iktidarda olmayacak ama Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da başlattığı uygulama iktidarda olmaya devam edecek.

İşin bu kısmı çok ilginç…

İşin daha ilginç kısmı ise şu:

İmamoğlu taraftarlarından hiçbirinin…

“Yahu Ekrem Bey… Hiç değilse bir-iki sosyal tesiste alkol olsun… Alkol isteyen oralara, istemeyen alkolsüz tesislere gitsin… Bu mu senin demokrasi anlayışın?” dememesi…

Galiba seçim öncesi muhafazakâr kesimin ürkütülmemesi için bu konuda sessizce bir anlaşmaya varmışlar gibi…

Geldiğim son nokta şudur:

Bu memleketin alayı takiyeci!

Ahmet Hakan’ın yazısı