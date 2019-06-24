Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: ‘İmamoğlu kazansa bile görevden alınır’ diyerek en büyük hatayı yaptılar

– NEDEN BİR: “Seçimin yenilenmesinin haklı ve makul gerekçeleri var” konusunda halkı ikna edemediler.

*

Reklam

 NEDEN İKİ: Çok az bir farkla kazanmış olan Ekrem İmamoğlu’na koskocaman bir “mağdur” sıfatı armağan ederek büyük farkla kazanmasına katkı sundular.

*

NEDEN ÜÇ: 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmenlerinin, “İstanbul’u kaybedemeyiz” diyerek kendilerine oy yağdıracağını zannettiler.

Reklam

*

 NEDEN DÖRT: Saadet Partisi’yle gereksiz bir “cami polemiği” yaparak Saadet seçmenini kendilerinden uzaklaştırdılar.

*

 NEDEN BEŞ: Son anda Abdullah Öcalan kartına oynayarak… HDP ve Kandil konusundaki sert tutumlarıyla çelişkiye düştüler.

*

 NEDEN ALTI: Durup dururken… “İmamoğlu kazansa bile görevden alınır” tezini ileri sürerek… En büyük hatayı yaptılar.

*

 NEDEN YEDİ: “Kazanamasak da bir daha denemiş oluruz” diyerek… Kaybetmenin kendilerine nelere mal olacağını hesaplayamadılar.

Ahmet Hakan’ın yazısı

SON HABERLER

İl seçim kurulu sonucu panoya astı: İmamoğlu dokuz puan farkla galip

Anadolu Ajansı’na göre yenilenen İstanbul seçiminde saat 20.04 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. ‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03 iken ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09.

Asırlık ayakkabıcı İnci Deri’nin iflası istendi

Asırlık geçmişiyle Türkiye ayakkabı sektörünün önde gelen oyuncularından İnci Deri Ayakkabı’nın iflası istendi. Türkiye genelinde 78 mağazası bulunan İnci’nin iflasını, İstanbul Güngören’de ayakkabı imalatı yapan imalatçı bir firma istedi. İflas talepli davaya, çok sayıda alacaklı müdahillik talebinde bulundu. Davacı firma sahibi, icraya koyduğu senetlerin ödenmediğini iddia ederken, İnci Deri adına yapılan savunmalarda ise davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

23 Haziran seçimi: Hangi anket şirketi ne demişti?

Farklı anket şirketlerinden 31 Mart’ta gerçekleşen ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tekrarlanmasına karar verilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimine dair tahminler yapılmıştı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...