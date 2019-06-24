Ahmet Hakan: ‘İmamoğlu kazansa bile görevden alınır’ diyerek en büyük hatayı yaptılar

– NEDEN BİR: “Seçimin yenilenmesinin haklı ve makul gerekçeleri var” konusunda halkı ikna edemediler.
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– NEDEN İKİ: Çok az bir farkla kazanmış olan Ekrem İmamoğlu’na koskocaman bir “mağdur” sıfatı armağan ederek büyük farkla kazanmasına katkı sundular.
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–NEDEN ÜÇ: 31 Mart’ta sandığa gitmeyen seçmenlerinin, “İstanbul’u kaybedemeyiz” diyerek kendilerine oy yağdıracağını zannettiler.
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– NEDEN DÖRT: Saadet Partisi’yle gereksiz bir “cami polemiği” yaparak Saadet seçmenini kendilerinden uzaklaştırdılar.
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– NEDEN BEŞ: Son anda Abdullah Öcalan kartına oynayarak… HDP ve Kandil konusundaki sert tutumlarıyla çelişkiye düştüler.
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– NEDEN ALTI: Durup dururken… “İmamoğlu kazansa bile görevden alınır” tezini ileri sürerek… En büyük hatayı yaptılar.
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– NEDEN YEDİ: “Kazanamasak da bir daha denemiş oluruz” diyerek… Kaybetmenin kendilerine nelere mal olacağını hesaplayamadılar.