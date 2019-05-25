Ahmet Hakan: İmamoğlu bile ‘Yahu bu çok sersem bir iddia’ demiyor

ŞÖYLE bir açıklama yapmış Ekrem İmamoğlu:

“İnşallah doğru değildir. CNN Türk’te katıldığım programı çeken dört kameramanın işine son verildiğini duydum. Beni çeken kameramanın ne suçu var?”

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Ekrem İmamoğlu gibi “mantıksız”, “tutarsız” ve “ahmakça” her türlü iddia karşısında haklı olarak isyan eden bir siyasetçi bile…

Mantıksızlığın kralı sayılabilecek böylesi şapşal bir iddia karşısında…

– “Yahu bu çok sersem sepelek bir iddia… Nerden baksan tutarsız, nerden baksan ahmakça” demiyor.

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– “Bu durumda rejiyi yönetenin de resmi seçenin de çayı verenin de soruyu soranın da işine son verilmesi gerekir” demiyor.

Galiba AK Partilisi, CHP’lisi hiç fark etmiyor.

Bütün siyasetçilerimiz çok büyük bir hızla…

“Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu ama fark edemedik” noktasına doğru ilerliyor.

Ahmet Hakan’ın yazısı