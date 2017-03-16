Ahmet Hakan: İktidar, muhalefet gücünü bırakın ensesinde hissetmeyi, paçasında bile hissetmiyor

Eğer bugün iktidara karşı pek sert yapılamıyor ama Kemal Kılıçdaroğlu’na gelişine saydırılıyorsa…

Bunun en büyük sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Bu iktidarın kendisini denetimsiz, rakipsiz, frensiz falan hissetmesinin en önemli nedeni…

Girdiği her seçimde yenilmiş olmasına rağmen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ben bu işi yapamıyorum, bırakayım da yapabilen gelsin” dememesidir.

İktidarın gücünü denetleyen, frenleyen, dengeleyen bir muhalefet gücü yok ortada… İktidar, muhalefet gücünü bırakın ensesinde hissetmeyi, paçasında bile hissetmiyor.

Yani seksen kere yenilmiş olsa da Kemal Bey’in koltuğunda kendisini süper rahat hissetmesine eşsiz bir katkı sağlarsak…

İktidar, gücüne daha da güç katacaktır.

Ve hepten frensiz, denetimsiz, rakipsiz kalacaktır.

Bunun sonucunda da…

Bırakın iktidarı sert eleştirmeyi, iktidarı yumuşacık bir şekilde bile okşayabilmek bile mümkün olamayacaktır.

Kısacası gün centilmenlik falan ayaklarına yatıp artistlik yapma günü değildir.

Ahmet Hakan’ın yazısı