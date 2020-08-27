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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: İktidar bu denli baskın olmasa Portakal’ın erken emekli olmasına gerek kalmayacaktı

Bir haber sunucusunun, neredeyse kendisine umut bağlanmış bir ‘muhalif lider’ pozisyonuna gelebilmesi hangi düzenin ürünüdür?

Şu üç ayaklı düzenin ürünü:

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Birinci Ayak: Tarafgirliğe meyletmiş bir medya ortamı…

İkinci ayak: Hayli baskın ve güçlü bir iktidar yapısı…

Üçüncü ayak: Etkisiz eleman bir muhalefet…

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Yani demem o ki…

İktidar bu denli baskın yapıda olmasa…

Muhalefet, muhalefet görevini doğru düzgün yapabilse…

Medya iktidarın ya da muhalefetin sözcülüğüne soyunmasa…

Emeklilikte yaşa takılanların memleketinde Fatih Portakal’ların bu kadar erken emekli olmasına da gerek kalmayacaktı.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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