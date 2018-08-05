Ahmet Hakan: ‘İki bakanının mal varlığını donduralım’ önerisini ilk Kılıçdaroğlu dile getirmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Biz de onların iki bakanının Türkiye’deki mal varlıklarını donduracağız” demesi üzerine…

AK Parti cenahlarında “ver mehteri” coşkusu yaşanıyor.

“Gördün mü Trump Efendi Osmanlı tokadını” diyen diyene…

Eğer gerçekten de Trump’a şöyle okkalı bir Osmanlı tokadı nakşedildiğine inanılıyorsa…

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu tokatta muazzam bir payı var.

Çünkü…

“Biz de onların iki bakanının mal varlığını donduralım” önerisini ilk önce o dile getirmişti.

Yani ey erenler! Biraz da verin mehteri Kemal Bey aşkına!

Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu, önerisine uyulmasını nasıl karşılayacak?

Beştepe’ye telefon açıp…

“Bravo Başkanım! En doğrusunu yaptınız, helal olsun size” diyecek mi?

Yoksa…

“Ya ben öylesine söylemiştim, ne gerek vardı ciddiye almaya” demeyi mi tercih edecek?

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Ahmet Hakan’ın yazısı