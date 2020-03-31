Ahmet Hakan: İddia doğruysa, bu ‘organize kötülük’ değil ‘organize dangalaklık’tır

Eğer ortaya atılan bu iddia doğruysa…

İki şey söyleyeceğim:

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BİR: Virüse yakalanmayı ve virüsü bulaştırmayı göze alarak böyle bir organizasyon yapmak… ‘Organize kötülük’ değil, tam anlamıyla ‘organize dangalaklıktır’. Öyle bir dangalaklıktır ki ‘Herkes evlerine kapanmışken pazar günü sabahın köründe nereye gidiyor bunlar?’ sorusunun akıllara gelebileceğini bile hesaba katmamıştır. Öyle bir dangalaklıktır ki pazar günü sabahın köründe bu kadar insanın işine gücüne gidiyor olmasının, İmamoğlu yönetimindeki belediyeden ziyade AK Parti hükümetini zor durumda bırakacağını hesaba katmamıştır. İnanılır gibi değildir yani. Benim aklım almıyor en azından.

İKİ: Organize dangalaklığın diğer tarafında ise belediyenin otobüslerden sorumlu birimi bulunmaktadır. 40-50 kişi aynı anda senin sorumlu olduğun otobüslere biniyorsa… Bu durumda otobüs şoförlerinin ne yapacağı belli değil midir? Otobüsün kenara çekilip ilgili mercilerin aranması gerekmiyor mu? Ya da başka bir şeyin yapılması? Ne yani? Herhangi bir kural belirlenmedi mi böyle durumlar için? Sınırlamalara uyulmadığında şoförün ne yapması gerektiği belli değil mi? İnsan hayatı söz konusu, insan hayatı! Organize ya da değil… Otobüslerde meydana gelebilecek herhangi bir yığılma karşısında aciz mi kalınacak?

Ahmet Hakan’ın yazısı