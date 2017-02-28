Ahmet Hakan: Hulusi Paşa! İşin doğrusunun bu olduğunu bildiğiniz halde… Neden susuyorsunuz?

Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz? Konuşsanıza!
Desenize:
– Hürriyet’teki haberin arkasında biz varız. O haberle biz, Genelkurmay’a yönelik haksız eleştirilere cevap verdik.
– Söylediklerimiz içinde tek bir harfle bile olsa Cumhurbaşkanı’na ya da hükümete yönelik bir sözümüz yok.
– Seçilmiş Cumhurbaşkanı’na ve hükümete laf etmek ne haddimize!
– Biz demokrasiye bağlıyız ve bunu kimseye sorgulatmayız!
– Biz ki FETÖ’cülerin darbe girişimini püskürtmüş, onların vaatlerini elimizin tersiyle itmiş askerleriz.
– Bizim rahatsızlığımız Cumhurbaşkanı’ndan, hükümetten değil, bizim rahatsızlığımız bize yönelik haksız eleştirilerden.
– Biz sadece Genelkurmay’a yönelik haksız eleştirilere cevap verdik.
– Bizim yaptığımız açıklamayı çarpıtmak kimseye bir şey kazandırmaz.
– Bizim üzerimizden Hürriyet’e yüklenmek, Hürriyet’e büyük haksızlıktır.
– Rahatsızlığımızın tek bir adresi var: Bize yönelik haksız eleştiriler yapanlar!
– Bize yapılacak en büyük hakaret bize potansiyel darbeci muamelesi yapmaktır.
Hulusi Paşa! İşin doğrusunun bu olduğunu bildiğiniz halde… Neden susuyorsunuz? Konuşsanıza. Nedir sizi hakkı söylemekten alıkoyan? Nedir?