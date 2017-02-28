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Ahmet Hakan: Hulusi Paşa! İşin doğrusunun bu olduğunu bildiğiniz halde… Neden susuyorsunuz?

Hulusi Paşa! Neden susuyorsunuz? Konuşsanıza!

Desenize:

– Hürriyet’teki haberin arkasında biz varız. O haberle biz, Genelkurmay’a yönelik haksız eleştirilere cevap verdik.

– Söylediklerimiz içinde tek bir harfle bile olsa Cumhurbaşkanı’na ya da hükümete yönelik bir sözümüz yok.

– Seçilmiş Cumhurbaşkanı’na ve hükümete laf etmek ne haddimize!

– Biz demokrasiye bağlıyız ve bunu kimseye sorgulatmayız!

– Biz ki FETÖ’cülerin darbe girişimini püskürtmüş, onların vaatlerini elimizin tersiyle itmiş askerleriz.

– Bizim rahatsızlığımız Cumhurbaşkanı’ndan, hükümetten değil, bizim rahatsızlığımız bize yönelik haksız eleştirilerden.

– Biz sadece Genelkurmay’a yönelik haksız eleştirilere cevap verdik.

– Bizim yaptığımız açıklamayı çarpıtmak kimseye bir şey kazandırmaz.

– Bizim üzerimizden Hürriyet’e yüklenmek, Hürriyet’e büyük haksızlıktır.

– Rahatsızlığımızın tek bir adresi var: Bize yönelik haksız eleştiriler yapanlar!

– Bize yapılacak en büyük hakaret bize potansiyel darbeci muamelesi yapmaktır.

Hulusi Paşa! İşin doğrusunun bu olduğunu bildiğiniz halde… Neden susuyorsunuz? Konuşsanıza. Nedir sizi hakkı söylemekten alıkoyan? Nedir?

Ahmet Hakan’ın yazısı

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