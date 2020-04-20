Ahmet Hakan: Hükümet, ‘Şahane bir katkı sunuldu, yapanlara teşekkür ederiz’ dese

BİR HAYALİM VAR
CHP’li bir belediye, şahane ve standartlara uygun bir sahra hastanesi oluştursa…
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Hükümet, “Şahane bir katkı sunuldu. Yapanlara teşekkür ederiz” dese…
Bunun bir hayal olarak kalacağından adım gibi emin olmam ne fena!
Yaramazlara biraz batar!
BİR HAYALİM VAR
CHP’li bir belediye, şahane ve standartlara uygun bir sahra hastanesi oluştursa…
Hükümet, “Şahane bir katkı sunuldu. Yapanlara teşekkür ederiz” dese…
Bunun bir hayal olarak kalacağından adım gibi emin olmam ne fena!
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Dünyadan corona haberleri…
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar incelemesi sonucunda belirlenen hileli gıda üreten 45 firmayı ifşa etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte sokağa çıkma yasağına uymayan 1405 kişiye toplam 3 milyon 239 bin 15 lira para cezası kesildiğini duyurdu.