Ahmet Hakan: Hükümet, ‘Şahane bir katkı sunuldu, yapanlara teşekkür ederiz’ dese

BİR HAYALİM VAR

CHP’li bir belediye, şahane ve standartlara uygun bir sahra hastanesi oluştursa…

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Hükümet, “Şahane bir katkı sunuldu. Yapanlara teşekkür ederiz” dese…

Bunun bir hayal olarak kalacağından adım gibi emin olmam ne fena!

Ahmet Hakan’ın yazısı