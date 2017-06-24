Ahmet Hakan: Hukuka pornoyu ilk kim soktu?

AHMET Altan, mahkemede yaptığı savunmada şu tanımlamayı yapmış: “Hukuk pornosu.”

Harika bir tanımlama… Pek artistik.

Ama durun bir dakika!

Hukuka pornoyu sokan ilk kimdi?

Zekeriya Öz adlı hukuk pornocusu savcı değil miydi?

Peki Zekeriya Öz, pornografinin dibine vururken… Bugün pornografik bir iddianameyle hayatı karartılmaya çalışılan Ahmet Altan ne yapıyordu?

Ne yapacak?

“Zekeriya Öz’un hukuk tarihimizde bir dönemeç olarak görüleceğine eminim” diye yazılar yazıyordu.

“Zekeriya Öz, hukukta bir ekol olarak değerlendirilecektir” diye yazılar yazıyordu.

Bu kadarla da kalmıyordu Ahmet Altan…

Şunu da yazıyordu:

“Birçok genç hukukçunun Zekeriya Öz’ün izinden giderek ‘Yeni bir Zekeriya Öz olma’ isteği duyacağına eminim.”

E iyi ama Ahmet Altan, sen genç hukukçulara rol model olarak, ekol olarak, dönemeç olarak…

Hukuk tarihimizin en büyük hukuk pornocusu Zekeriya Öz’ü gösterirsen…

Onlar da senin karşına…

İşte böyle hukuk pornosuyla çıkarlar.

Ahmet Hakan’ın yazısı