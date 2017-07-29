Ahmet Hakan: Hop Hüseyin Gülerce hop!

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Hop Hüseyin Gülerce hop!

Sen ki…

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– Yıllarca Gülen’in yanıltma operasyonunun en önemli aktörüydün.

– Örgüt adına yıllarca propaganda üstüne propaganda yaptın.

– Gülen’e sempati oluşmasına eşsiz katkılarda bulundun.

– Daha dün gibi aklımızda bir ara örgütün yarı resmi sözcüsü haline geldin.

– Örgütün yayın organlarında yıllarca yöneticilik yaptın.

Tamam, sen de yanıldığını söyledin ama elini vicdanına koy da cevap ver: Hiç senin yanılgın ile diğerlerinin yanılgısı bir olabilir mi?

*

Diğerlerinin günde sadece bir kere “Yanılmışız, Allah affetsin” demesi yeterlidir.

Ama senin ahkâm mahkam kesme işlerini falan tamamen bir tarafa bırakıp uzlete çekilmen ve ömrünün sonuna kadar tövbe istiğfar etmen gerekir.

Ahmet Hakan’ın yazısı