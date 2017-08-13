Ahmet Hakan: Hiçbir önlem almadan bir çocuğu operasyona götürmek de neyin nesi?

15 yaşındaki şehit Eren’i katleden PKK’lı teröristler…
– Gözü dönmüştür.
– Alçaktır.
– Haindir.
– Kalleştir.
– Acımasızdır.
Amenna!
Bütün bunlar taş gibi gerçeklerdir.
Ama bu taş gibi gerçekler…
Şu beş sorunun sorulmasına da engel değildir:
– BİR: PKK terörü, ta Maçka’ya kadar nasıl geldi, nasıl gelebildi?
– İKİ: 15 yaşındaki bir çocuğun çatışma bölgesinde ne işi var?
– ÜÇ: Hiçbir önlem almadan bir çocuğu operasyona götürmek de neyin nesi?
– DÖRT: Alçak teröristlerin çocuk öldürmekten imtina edeceğini kim düşündü?
– BEŞ: Eren’in kahramanlığı kadar bu konuların da gündem olması gerekmez mi?