Ahmet Hakan: Hiçbir önlem almadan bir çocuğu operasyona götürmek de neyin nesi?

15 yaşındaki şehit Eren’i katleden PKK’lı teröristler…

– Gözü dönmüştür.

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– Alçaktır.

– Haindir.

– Kalleştir.

– Acımasızdır.

Amenna!

Bütün bunlar taş gibi gerçeklerdir.

Ama bu taş gibi gerçekler…

Şu beş sorunun sorulmasına da engel değildir:

– BİR: PKK terörü, ta Maçka’ya kadar nasıl geldi, nasıl gelebildi?

– İKİ: 15 yaşındaki bir çocuğun çatışma bölgesinde ne işi var?

– ÜÇ: Hiçbir önlem almadan bir çocuğu operasyona götürmek de neyin nesi?

– DÖRT: Alçak teröristlerin çocuk öldürmekten imtina edeceğini kim düşündü?

– BEŞ: Eren’in kahramanlığı kadar bu konuların da gündem olması gerekmez mi?

Ahmet Hakan’ın yazısı