Ahmet Hakan: Hiçbir meczup, AK Parti afişi yırtmaya falan meraklı çıkmıyor… Neden acaba?

ATATÜRK heykeline saldırırken gayet aklı başında görünen heykel saldırganları, yakalandıkları anda “meczup” diye nitelendiriliyorlar… Neden acaba?

– Valiliğin akıl sağlığı teşhisi koyar gibi “meczup” dediği adam, bakıyorsun anında mahkeme tarafından tutuklanıyor? Neden acaba?

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– Hiçbir meczup, ampul patlatmaya ya da AK Parti afişi yırtmaya falan meraklı çıkmıyor… Neden acaba?

– Mesela Atatürkçü, mesela ulusalcı, mesela ateist, mesela sosyalist bir meczuba pek rastlamıyoruz. Neden acaba?

– Ülkenin bütün meczupları ellerine geçen ilk fırsatta soluğu hemen Atatürk heykellerinin yanında alıyor. Neden acaba?

– “Siverek meczubunun soyadı Malbora… Bu adamın Amerikan ajanı olduğu soyadından belli” diyen çıkmadı, Gökçek dahil… Neden acaba?

Ahmet Hakan’ın yazısı