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Ahmet Hakan: Hiçbir meczup, AK Parti afişi yırtmaya falan meraklı çıkmıyor… Neden acaba?

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ATATÜRK heykeline saldırırken gayet aklı başında görünen heykel saldırganları, yakalandıkları anda “meczup” diye nitelendiriliyorlar… Neden acaba?

– Valiliğin akıl sağlığı teşhisi koyar gibi “meczup” dediği adam, bakıyorsun anında mahkeme tarafından tutuklanıyor? Neden acaba?

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– Hiçbir meczup, ampul patlatmaya ya da AK Parti afişi yırtmaya falan meraklı çıkmıyor… Neden acaba?

– Mesela Atatürkçü, mesela ulusalcı, mesela ateist, mesela sosyalist bir meczuba pek rastlamıyoruz. Neden acaba?

– Ülkenin bütün meczupları ellerine geçen ilk fırsatta soluğu hemen Atatürk heykellerinin yanında alıyor. Neden acaba?

“Siverek meczubunun soyadı Malbora… Bu adamın Amerikan ajanı olduğu soyadından belli” diyen çıkmadı, Gökçek dahil… Neden acaba?

Ahmet Hakan’ın yazısı

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