Ahmet Hakan: Her parti ‘suçun şahsiliği’ prensibinin güvenli kollarına kendisini atmak zorunda kalıyor

Hangi olay olursa olsun… Hangi parti söz konusu edilirse edilsin… Hangi siyasi grup işin içine girerse girsin…

Ben her zaman ve her durumda…

‘Suçun şahsiliği’ prensibinden zerre kadar ödün vermedim.

Ensar olayında böyle davrandım.

Milyonlarca dayak yemeyi göze alarak…

CHP’de ortaya çıkan taciz ve tecavüz olaylarında…

Yine aynı prensibe göre hareket ettim.

Che dövmesi yaptırmış bir magandanın şiddeti karşısında…

İlk aklıma gelen suçun şahsiliği prensibi oldu.

Kokain olayında da…

Bu ilkeyi asla göz ardı etmedim.

Kişisel tarihimde kendimle gurur duyduğum ender konulardan biridir bu.

Ve sonra şunu fark ettim:

Gün geliyor…

Her grup, her akım, her parti…

‘Suçun şahsiliği’ prensibinin güvenli kollarına kendisini atmak zorunda kalıyor.

Ahmet Hakan’ın yazısı