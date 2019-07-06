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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Hele sen bir dur Davutoğlu! Senin hikâye eksikliğine de muhakkak el atacaklardır

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü ilçesinde kendi halinde belediye başkanlığı yapan bir adamdı.

İktidardakiler kendisine üç ayda…

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Muazzam bir hikâye yazdırdı.

Hatta o kadar abarttılar ki İmamoğlu’na hikâye yazdırma işini…

Neredeyse roman oldu roman!

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Şimdi baktılar ki…

Ali Babacan parti kurup iktidar olma hayali kurmaya başladı.

Hemen harekete geçtiler.

İçinden mağduriyet geçen bir hikâye sahibi yapmak için harekete geçtiler.

Hele sen bir dur Ahmet Davutoğlu!

Acele etme!

Senin hikâye eksikliğine de muhakkak el atacaklardır.

Çünkü hikâyesi olmayan adamlara…

İtinayla hikâye yazdıran bir iktidarımız var.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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