Ahmet Hakan: HDP, CHP’den ‘Sınırımızda PKK devletinin olması acayip iyi olur’ demesini mi bekliyor?

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Ne bekliyor bu HDP, CHP’den acaba?

“Sınırımızda bir PKK devletinin olması acayip iyi olur” demesini mi?

“Afrin bizim kırmızı çizgimizdir, dokunulamaz” demesini mi?

“Amerika gibi biz de operasyondan çok kaygılıyız” falan demesini mi?

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Bırakın CHP gibi ulusalcı bir ideolojiden ve tarihten gelen partiyi…

Merkezin solunda siyaset yapma iddiasındaki herhangi bir partinin bile söyleyemeyeceği sözler bunlar.

Hal böyleyken…

HDP’nin CHP’den böyle bir beklenti içinde olması size de tuhaf gelmiyor mu?

Ah Canan Kaftancıoğlu ah!

Oluşturduğun beklenti çıtasının yüksekliği, senin bile başını döndürmüyor mu?

Ahmet Hakan’ın yazısı