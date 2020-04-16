Ahmet Hakan: Hazine bakanı da sürekli söylüyor; özel bankaların bir şeyler yapması şart

Özel bankalarımız, şu salgın sürecinde…

Afili, janjanlı reklam filmleri yapma konusunda maşallah pek mahirler.

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Reklamlara bakıyoruz:

Güzel görüntüler, etkileyici müzikler…

Ve tok bir ses, “Milletçe bu işin üstesinden geleceğiz” türü bir mesaj sarkıtıyor.

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“Milletçe bu işin üstesinden geleceğiz” diyorlar ama milletçe bu işin üstesinden gelebilmemiz için parmaklarını bile kıpırdatmıyorlar.

“Büyük bir felaket var, biz de kârımızdan azıcık fedakârlık edelim, taşın altına biz de elimizi koyalım” demiyorlar.

Ne fedakârlığı! Ne taşı! Ne eli!

Gayet normal sayılabilecek işlemlerde bile alabildiğine anlayışsızlar.

Hazine ve Maliye Bakanı da sürekli söyledi, sürekli söylüyor.

Şu süreçte bırakın millete minnacık bir omuz vermeyi…

Mevduatını bozdurana bile fahiş maliyetler çıkarıyorlar.

Şu süreçte bırakın millete herhangi bir ekstra katkı sağlamayı…

Kredisini yapılandırmak isteyene bile kapıları kapatıyorlar.

Özel bankalarımıza çağrımdır: Janjanlı reklamlarınızın kuru gürültüden ibaret olarak kalmasını istemiyorsanız… Bir şeyler yapmanız şart.

Ahmet Hakan’ın yazısı