Ahmet Hakan: Hayır’daki Kılıçdar etkisi, Evet’teki Burhan Kuzu etkisinden bile fazla değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan… Başlıyor “Kılıçdar” diye, bitiriyor “Kılıçdar” diye…

Başbakan Binali Yıldırım…

Miting konuşmalarının yüzde 95’ini Kılıçdar’a ayırıyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli…

Bir “Kılıçdar” diyor, doyamıyor, bir daha “Kılıçdar” diyor.

Hükümet yanlısı medya…

Eleştiri görevini sadece Kılıçdar üzerinden yapıyor.

Kılıçdar da Kılıçdar…

Kılıçdar da Kılıçdar…

Sanki hayır’ı motive eden yegâne unsur Kılıçdar’mış gibi…

Sanki Kılıçdar evet dese hayır’lar bir anda sıfıra inecekmiş gibi…

Sanki mücadele etmeleri gereken tek şey Kılıçdar’mış gibi…

Kılıçdar’dan başka bir şey bilmiyorlar.

Oysa… Oysa…

Hayır’daki Kılıçdar etkisi… Evet’teki Burhan Kuzu etkisinden bile fazla değil.

Ahmet Hakan’ın yazısı