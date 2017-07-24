Ahmet Hakan: Haksız yere aylardır tutuklu bulunan bu gazeteciler bugün serbest bırakılsın

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O KADRİ GÜRSEL ki…

Yeryüzünün bütün sihirbazları birleşse… Ondan bir FETÖ’cü çıkaramaz.

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O AHMET ŞIK ki…

Kendisine ancak ve ancak FETÖ’yü erken teşhis etmekten ödül verilebilir.

O MUSA KART ki…

Hepiniz Fetullah’a “Hocaefendi” derken… Fetullah’ı çizgisiyle döven bir karikatüristtir.

O AKIN ATALAY ki…

Kadir Mısıroğlu’ndan Kemalist çıkar ama ondan asla FETÖ’cü çıkmaz.

O MURAT SABUNCU ki…

Kendisine “FETÖ’cüdür” diye iftira atmak, arşı âlâyı titretir.

O TURHAN GÜNAY ki…

FETÖ’nün adamı değildir… Tam bir gönül adamıdır.

O GÜRAY ÖZ ki…

FETÖ’nün değil Cumhuriyet okurlarının temsilcisidir.

Bugün: 24 Temmuz, bu gazetecilerin duruşması var.

Bugün: 24 Temmuz, gazeteciler bayramı.

Haksız yere aylardır tutuklu bulunan bu gazeteciler bugün serbest bırakılsın.

Serbest bırakılsın ki…

BAYRAM OLSUN.

Ahmet Hakan’ın yazısı