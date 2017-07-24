Ahmet Hakan: Haksız yere aylardır tutuklu bulunan bu gazeteciler bugün serbest bırakılsın

O KADRİ GÜRSEL ki…
Yeryüzünün bütün sihirbazları birleşse… Ondan bir FETÖ’cü çıkaramaz.
O AHMET ŞIK ki…
Kendisine ancak ve ancak FETÖ’yü erken teşhis etmekten ödül verilebilir.
O MUSA KART ki…
Hepiniz Fetullah’a “Hocaefendi” derken… Fetullah’ı çizgisiyle döven bir karikatüristtir.
O AKIN ATALAY ki…
Kadir Mısıroğlu’ndan Kemalist çıkar ama ondan asla FETÖ’cü çıkmaz.
O MURAT SABUNCU ki…
Kendisine “FETÖ’cüdür” diye iftira atmak, arşı âlâyı titretir.
O TURHAN GÜNAY ki…
FETÖ’nün adamı değildir… Tam bir gönül adamıdır.
O GÜRAY ÖZ ki…
FETÖ’nün değil Cumhuriyet okurlarının temsilcisidir.
Bugün: 24 Temmuz, bu gazetecilerin duruşması var.
Bugün: 24 Temmuz, gazeteciler bayramı.
Haksız yere aylardır tutuklu bulunan bu gazeteciler bugün serbest bırakılsın.
Serbest bırakılsın ki…
BAYRAM OLSUN.