Ahmet Hakan: Hahahahaha! Komik, gerçekten komik…

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir radyo programında aynen şöyle demiş:

Diyelim ki yeni sistemi kurduk.

Cumhurbaşkanı başka partiden, başbakan başka partiden…

Ne olacak? Nasıl anlaşacaklar?

Hahahahaha!

Komik, gerçekten komik…

Ağzını her açtığında ‘tek adam’, her kapattığında ‘tek adam’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu…

Yeni sistemi resmen ‘iki adam’ üzerinden tarif ediyor.

Gerçi ben gülmeyi tercih edenlerdenim ama durum aslında tam bir ‘güler misin, ağlar mısın’ durumu…

Peki Kemal Bey’in bu yaptığına ‘gaf’ denebilir mi?

Sözlükler şöyle tarif ediyor ‘gaf’ı: “Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık, pot…”

Kemal Bey’in söylediği söz…

Yersiz bir söz değil ki…

Beceriksiz bir söz değil ki…

Zamansız bir söz değil ki…

Ayrıca ortada ne patavatsızlık var ne de pot.

Doğru kelime ‘gaf’ değildir burada.

Doğru kelime ‘cehalet’ kelimesidir.

Alenen cehalet. Resmen cehalet.

Ahmet Hakan’ın yazısı