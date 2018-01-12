Ahmet Hakan: Gül konusunda Erdoğan neden haklı?

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Gül hem öyle hem böyle olup hep saman altında yürümeyi tercih ediyor ya… dostluğunu da, düşmanlığını da bir türlü netleştirmiyor ve bu netleştirmeme durumundan faydalanmaya çalışıyor ya.. “Tayyip Erdoğan iyice düşüşe geçse de sıra bana gelse” diye bir beklenti içine girmiş algısı yayıyor ya… hem AK Parti tabanına hem de AK Parti karşıtlarına aynı anda çiçek atmaya çalışıyor ya… hem AK Parti’nin tam içindeymiş gibi yapıp hem de AK Parti’nin çok dışındaymış gibi yapıyor ya…

İşte bu durumdur Tayyip Erdoğan’ı öfkelendiren.

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Eh! Haksız da sayılmaz hani.

Ahmet Hakan’ın yazısı