Ahmet Hakan: Gül devreden çıkarsa İnce de devreden çıkar

Muharrem İnce, bütün yatırımını Abdullah Gül’ün CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması ihtimali üzerine yapmış görünüyor. Peki ya CHP’nin adayı Gül değil de İmamoğlu ya da Yavaş olursa ne olacak? Böyle bir durumda Muharrem İnce’nin yüzüne bakan olur mu? Yani demem o ki… Gül devreden çıkarsa İnce de devreden çıkar. İnce’nin buna karşı bir B planı olduğunu sanmıyorum.

Ahmet Hakan’ın yazısı