Ahmet Hakan: Gül devreden çıkarsa İnce de devreden çıkar

Muharrem İnce, bütün yatırımını Abdullah Gül’ün CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması ihtimali üzerine yapmış görünüyor. Peki ya CHP’nin adayı Gül değil de İmamoğlu ya da Yavaş olursa ne olacak? Böyle bir durumda Muharrem İnce’nin yüzüne bakan olur mu? Yani demem o ki… Gül devreden çıkarsa İnce de devreden çıkar. İnce’nin buna karşı bir B planı olduğunu sanmıyorum.
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Çavuşoğlu: Yunanistan, diyalog çağrısına önce olur verdi sonra NATO’yu yalanladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, NATO’nun Doğu Akdeniz’deki tansiyonu düşürmek için attığı ‘diyalog adımı’na önce “Evet” dediğini sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i yalanladığını söyledi.
Profesör Ceyhan: Vaka hedefi koyup altına indiğimizde okulları açmalıyız
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yüz yüze eğitim için belirlenen tarih yaklaşırken uyardı: “Tarih yerine hdef belirlemeliyiz. O hedefe ulaşamamışsanız okulları açmak riskli olacaktır.”
İnce: Muhalefet hareketi değiliz, parti içi muhalefet hareketi hiç değiliz
Eski CHP milletvekili Muharrem İnce, ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ni başlatmak için gittiği Sivas’ta, “Biz bir bölen değiliz, yeni bir yol açanız” diyerek bir muhalefet hareketi olmadıklarının altını çizdi.
‘En fazla vaka olan il’ denen Ankara’nın valisi: Sokağa çıkma yasağı gündemde yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Türkiye’den vaka sayısının en çok olduğu kent, İstanbul’u iki kat geçti” dediği Ankara’nın valisi Vasip Şahin, sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığını söyledi.
Miçotakis: Müzakere için Türkiye ‘provokasyon’u bırakmalı
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemlerini ‘provokasyon’ olarak nitelendirip diyalog için bu eylemlerin sonlandırılaması gerektiğini söyledi.