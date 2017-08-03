Ahmet Hakan: Görmez bazen küçük diklenmeler yaptı ama asla devamını getirmedi

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in görevi bırakmasının ardından…
– Kimi “Kızıl Sultan” diyor.
– Kimi de “Ulu Hakan” diyor.
Oysa hakikat, ikisinin tam ortasında bir yerde.
Yani şöyle bir yerde:
– Tam itaat etmedi ama çeyrek isyan bile etmedi.
– Bazı küçük meselelerde ses çıkardı ama bazı büyük meselelerde hiç ses çıkarmadı.
– Bazen cesurca çıkışlar yaptı ama tam bir cesaret sahibi olmadı.
– Cübbeli gibilere pek yüz vermedi ama Cübbeli gibilerle hesaplaşmadı.
– Bazen küçük diklenmeler yaptı ama asla devamını getirmedi.
– Camileri çocuklara açtı ama kadınlara tam açamadı.
– Canice öldürülen Suriyeli kadına sahip çıktı ama tecavüze uğrayan erkek çocuklara sahip çıkmadı.
– FETÖ konusunda mahcubiyetini dile getirdi ama başka konularda yaşanması gereken mahcubiyetlere hiç değinmedi.
– Mercedes konusunda iyi bir çıkış yaptı ama yüksek yerden gelen telkine karşı durmadı.
– Bazen konuştu ama çoğu zaman da sustu.