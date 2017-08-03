Ahmet Hakan: Görmez bazen küçük diklenmeler yaptı ama asla devamını getirmedi

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in görevi bırakmasının ardından…

– Kimi “Kızıl Sultan” diyor.

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– Kimi de “Ulu Hakan” diyor.

Oysa hakikat, ikisinin tam ortasında bir yerde.

Yani şöyle bir yerde:

– Tam itaat etmedi ama çeyrek isyan bile etmedi.

– Bazı küçük meselelerde ses çıkardı ama bazı büyük meselelerde hiç ses çıkarmadı.

– Bazen cesurca çıkışlar yaptı ama tam bir cesaret sahibi olmadı.

– Cübbeli gibilere pek yüz vermedi ama Cübbeli gibilerle hesaplaşmadı.

– Bazen küçük diklenmeler yaptı ama asla devamını getirmedi.

– Camileri çocuklara açtı ama kadınlara tam açamadı.

– Canice öldürülen Suriyeli kadına sahip çıktı ama tecavüze uğrayan erkek çocuklara sahip çıkmadı.

– FETÖ konusunda mahcubiyetini dile getirdi ama başka konularda yaşanması gereken mahcubiyetlere hiç değinmedi.

– Mercedes konusunda iyi bir çıkış yaptı ama yüksek yerden gelen telkine karşı durmadı.

– Bazen konuştu ama çoğu zaman da sustu.

Ahmet Hakan’ın yazısı