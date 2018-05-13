Ahmet Hakan: Gitti Rahşan affı, geldi Devlet affı

Bahçeli’nin genel af çağrısına Erdoğan ne der?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki görüşü çok net…
Ne zaman bu konu açılsa…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep şöyle demiştir:
“Devletin bireysel suçları, yani bir kişinin bir kişi öldürmesine karşı affetme yetkisi yoktur. Devlet, kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Öbürünün affetme yetkisi mağdurundur, mazlumundur”.
Sonuç?
Sonuç şu:
Eğer devlet, Çiftlik Bank’ın Tosun’unu affetmeye kalkarsa…
Devlete söylenecek tek şey var:
“Bu iş, senin işin değil. Senin böyle bir yetkin yok. Tosun’u affedecekse Çiftlik Bank mağdurları affeder”.