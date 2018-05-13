Ahmet Hakan: Gitti Rahşan affı, geldi Devlet affı

Bahçeli’nin genel af çağrısına Erdoğan ne der?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki görüşü çok net…

Ne zaman bu konu açılsa…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hep şöyle demiştir:

“Devletin bireysel suçları, yani bir kişinin bir kişi öldürmesine karşı affetme yetkisi yoktur. Devlet, kendisine karşı işlenen suçları affedebilir. Öbürünün affetme yetkisi mağdurundur, mazlumundur”.

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Sonuç?

Sonuç şu:

Eğer devlet, Çiftlik Bank’ın Tosun’unu affetmeye kalkarsa…

Devlete söylenecek tek şey var:

“Bu iş, senin işin değil. Senin böyle bir yetkin yok. Tosun’u affedecekse Çiftlik Bank mağdurları affeder”.

Ahmet Hakan’ın yazısı