Ahmet Hakan: Gemi battığında hepimiz batmayacak mıyız?

Neymiş? “Aynı gemideyiz” demiş, “Dolara geçmedim” demiş.

Yahu dolara geçmemek suç mu? Gemi battığında hepimiz batmayacak mıyız? Gemi dendiğinde, lira dendiğinde AK Partili mi olunuyor? Kendinize gelin!

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Neymiş? “Vatanım için gerekirse ölürüm” demiş!

Vatanseverlik bağışlanmaz bir suç haline geldi de haberimiz mi olmadı? Nedir buradaki mesele?

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Neymiş? “Sanatçının ideolojisi olmaz” demiş!

Bu cümlenin neresinde “hükümete yalakalık” var kardeşim? Adam fikrini söylemiş. Sen de çıkar, “Sanatçının bir ideolojisi olur” dersin olur biter!

Neymiş? O gazeteye röportaj verilmezmiş!

“Söyleyene bakmayın, söylenene bakın” diyorduk… Ne yani? Şimdi de “Söylendiği yere de bakmayın” mı diyeceğiz? Gidişat geriye, hep daha geriye mi olacak?

Ahmet Hakan’ın yazısı