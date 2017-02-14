Ahmet Hakan: Gazetecilerin EVET mücahitliği ya da HAYIR savaşçılığı gibi bir görevinin olmadığına inanıyorum

– Hem EVET diyenlere hem de HAYIR diyenlere aynı anda seslenmek, sesimi duyurmak istiyorum.

– EVET diyenlere de HAYIR diyenlere yönelik de hakaret ve aşağılama olmasın diye mücadele etmek istiyorum.

– EVET ya da HAYIR diye kampanya yapmak yerine… EVET ya da HAYIR diyenlerin eşit haklara sahip olması gerektiğini savunmak istiyorum.

– Gazetecilerin EVET mücahitliği ya da HAYIR savaşçılığı gibi bir görevinin olmadığına inanıyorum ve militanlıktan uzak durmak istiyorum.

– Herkesi ama herkesi, hem EVET diyenlerin hem de HAYIR diyenlerin bu vatanın iyiliğini düşündüklerine inandırmak istiyorum.

– EVET’in ya da HAYIR’ın karşısında konum alıp bayraktarlık yapmak yerine… EVET’in ya da HAYIR’ın açmazlarına işaret etmek istiyorum.

– EVET’çinin ya da HAYIR’cının alkışını kapmak yerine… EVET’çiyi de HAYIR’cıyı da düşünmeye, akıl etmeye, anlamaya davet etmek istiyorum.

– EVET’çiye ‘aptal, koyun, hain’ diyene de HAYIR’cıya ‘terörist, 15 Temmuz’cu, PKK ile kol kola’ diyene de aynı oranda itiraz etmek istiyorum.

– EVET diyenler ile HAYIR diyenlerin 16 Nisan’dan sonra da barış içinde kardeşçe yaşamak mecburiyetinde olduklarını aklımdan hiç çıkarmamak istiyorum.

Ahmet Hakan’ın yazısı