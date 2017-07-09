Ahmet Hakan: Gandi’nin yürüyüşü ile Kemal Bey’in yürüyüşü arasındaki farklar

Gandi’nin yürüyüşü ile Kemal Bey’in yürüyüşü arasındaki farklar
– Gandi yürüyüş sırasında 61 yaşındaydı… Kemal Bey 69 yaşında…
– Gandi yürüyüşünü 24 günde bitirdi… Kemal Bey 25 günde…
– Gandi’nin yürüyüşüne katılan 60 bin kişi tutuklandı… Kemal Bey’in yürüyüşünde tutuklama yok.
– Gandi elinde bastona benzer bir değnekle yürüdü… Kemal Bey su şişesiyle…
– Gandi 387 kilometre yürüdü… Kemal Bey 432 kilometre…
– Gandi 600 bin adım attı… Kemal Bey 600 bin adımı geçti.
– Gandi yürüyüşe 70 yoldaşıyla başladı… Kemal Bey kalabalık bir kitleyle…
– Gandi terlikle yürüdü… Kemal Bey marka spor ayakkabıyla…
– Gandi İngilizlere karşı yürüdü… Kemal Bey, kendi tabiriyle “duvara karşı”.