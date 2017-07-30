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Ahmet Hakan: FETÖ’nün saflarında 33 yılı ‘Millet düşmanlarıyla mücadele yılları’ olarak yutturmaya çalışıyor

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Hüseyin Gülerce dün sosyal medyada şu cümleyi yazmış: “48 yıldır millet düşmanlarıyla mücadele ediyorum”.

Bu adam hayatının tam 33 yılını…

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FETÖ sözcüsü, FETÖ yalaması, FETÖ şakirdi, FETÖ uşağı, FETÖ adamı olarak geçirdi.

Ve şimdi kalkmış…

FETÖ’nün saflarında yalın kılıç savaştığı 33 yılı da hepimize “Millet düşmanlarıyla mücadele yılları” olarak yutturmaya çalışıyor.

Size bir şey söyleyeyim mi?

Bu Hüseyin Gülerce’yi FETÖ’den falan değil, asıl “bu milletin aklıyla, zekâsıyla alay etmekten ve bu milleti aşağılamaktan” yargılamak şart.

Ama tutuksuz olarak!

Ahmet Hakan’ın yazısı

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