Ahmet Hakan: FETÖ tarafından nasıl aldatıldığının ve kandırıldığının afişini yap…

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Mehmetçik’in zillet içine düştüğünün afişini yapacağına…

Tek kurşunla FETÖ’cü generali deviren kahraman askerimiz Ömer Halisdemir’in afişini yap…

Reklam

*

Türk askerinin teslim oluşunun afişini yapacağına…

FETÖ tarafından nasıl aldatıldığının ve kandırıldığının afişini yap…

*

Ağlayan ve teslim olmuş Mehmetçik’in afişini yapacağına…

FETÖ çetesinin Ergenekon’la, Balyoz’la hayatlarını kararttığı askerlerin afişini yap…

*

PKK’ya karşı amansız bir mücadele veren askerimizi zelil durumda sembolize eden afişler yapacağına…

Kutsal topraklara gider gibi Pensilvanya’ya giden milletvekillerinin afişini yap…

*

FETÖ çetesinin üniformalı elemanlarından yola çıkarak askerlerimizin perişanlığının afişini yapacağına…

Bunca FETÖ’cünün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne nasıl sızdırıldığının afişini yap…

*

Hiçbir şeyden haberi olmayan gariban askerlerimizin afişini yapacağına…

Her şeyden haberdar olduğu halde kılını kıpırdatmayanların afişini yap…

Ahmet Hakan’ın yazısı