Ahmet Hakan: FETÖ tarafından nasıl aldatıldığının ve kandırıldığının afişini yap…

Mehmetçik’in zillet içine düştüğünün afişini yapacağına…
Tek kurşunla FETÖ’cü generali deviren kahraman askerimiz Ömer Halisdemir’in afişini yap…
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Türk askerinin teslim oluşunun afişini yapacağına…
FETÖ tarafından nasıl aldatıldığının ve kandırıldığının afişini yap…
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Ağlayan ve teslim olmuş Mehmetçik’in afişini yapacağına…
FETÖ çetesinin Ergenekon’la, Balyoz’la hayatlarını kararttığı askerlerin afişini yap…
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PKK’ya karşı amansız bir mücadele veren askerimizi zelil durumda sembolize eden afişler yapacağına…
Kutsal topraklara gider gibi Pensilvanya’ya giden milletvekillerinin afişini yap…
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FETÖ çetesinin üniformalı elemanlarından yola çıkarak askerlerimizin perişanlığının afişini yapacağına…
Bunca FETÖ’cünün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne nasıl sızdırıldığının afişini yap…
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Hiçbir şeyden haberi olmayan gariban askerlerimizin afişini yapacağına…
Her şeyden haberdar olduğu halde kılını kıpırdatmayanların afişini yap…