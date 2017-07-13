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Yaramazlara biraz batar!

   
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Ahmet Hakan: FETÖ tarafından nasıl aldatıldığının ve kandırıldığının afişini yap…

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Mehmetçik’in zillet içine düştüğünün afişini yapacağına…

Tek kurşunla FETÖ’cü generali deviren kahraman askerimiz Ömer Halisdemir’in afişini yap…

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Türk askerinin teslim oluşunun afişini yapacağına…

FETÖ tarafından nasıl aldatıldığının ve kandırıldığının afişini yap…

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Ağlayan ve teslim olmuş Mehmetçik’in afişini yapacağına…

FETÖ çetesinin Ergenekon’la, Balyoz’la hayatlarını kararttığı askerlerin afişini yap…

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PKK’ya karşı amansız bir mücadele veren askerimizi zelil durumda sembolize eden afişler yapacağına…

Kutsal topraklara gider gibi Pensilvanya’ya giden milletvekillerinin afişini yap…

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FETÖ çetesinin üniformalı elemanlarından yola çıkarak askerlerimizin perişanlığının afişini yapacağına…

Bunca FETÖ’cünün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne nasıl sızdırıldığının afişini yap…

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Hiçbir şeyden haberi olmayan gariban askerlerimizin afişini yapacağına…

Her şeyden haberdar olduğu halde kılını kıpırdatmayanların afişini yap…

Ahmet Hakan’ın yazısı

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Başkan Kocaoğlu isyanda: İzmir’i İstanbul’a benzetmeyin, giden görüyor halini

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