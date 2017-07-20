Ahmet Hakan: Fethullah Gülen’in domuz gibi farkında olduğu bir şey var

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FETULLAH Gülen’in domuz gibi farkında olduğu bir şey var.

O da şu:

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Bu ülkede artık en kolay iftira atılacak kesim:

Laikler, Atatürkçüler, ulusalcılar.

En son Sisi yanlısı Mısır gazetesine verdiği demeçte şöyle diyor Fetullah Gülen:

“15 Temmuz’u laik ulusalcı bir kesim yapmış olabilir.”

Ben böyle alçaklık, böyle pişkinlik, böyle yüzsüzlük görmedim.

– Laik, ulusalcı, Atatürkçü subaylara etmediğin zulmü bırakmayacaksın.

– Atatürkçü subayların yerlerine kendi adamlarının gelmesini sağlayacaksın.

– Laik ulusalcı bilinen askerleri hapishanelere doldurup intiharlara sürükleyeceksin.

Ve yeterince palazlandığını düşünüp ordudaki çetene darbe yaptırmaya kalkışacaksın.

Ancak yaptığın darbe başarısız olunca…

“Bütün suç laiklerin ve ulusalcıların” diyeceksin.

Öyle kurnaz ki Fetullah Gülen!

“Bütün suç laik ve ulusalcı kesimin” dediği anda…

“Yaşasın! Hocaefendimiz suçlu değilmiş, bütün suç laiklerin ve ulusalcılarınmış” falan diyerek…

Yeldire yeldire Pensilvanya’ya koşmaya yatkın ve hazır çok kişi olduğunun bal gibi farkında.

Suçu ulusalcılara, laiklere ve Atatürkçülere atmasının temel nedeni bu.

Fakat benim asıl takıldığım nokta şurasıdır:

Hükümet yetkililerinden herhangi biri, Fetullah’ın bu oyununu görüp de…

“Suçu başkalarına atma Fetullah! Bu alçaklığın tek piyonu sensin” demedi, diyemedi.

Ahmet Hakan’ın yazısı