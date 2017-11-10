Ahmet Hakan: Fesli Kadir’in cenazesi bayağı tenha olacak

Memelilerin bilinen en eski atalarının 145 milyon yıllık fosilleri, Britanya’da bulundu. BBC’nin haberine göre, Dorset kıyılarında, nesli tükenmiş fare benzeri yaratıklara ait dişler keşfedildi. Örnekleri belirleyen bilim insanları, insanlığa yol açan çizgiye ait memelilerin tartışmasız en eski fosilleri olduklarını söyledi. Fosiller, 145 milyon yıl öncesine dayanıyor. Portsmouth Üniversitesi’nden Dr. Steve Sweetman, Jurassic kıyılardan, en eski atalarımızdan […]