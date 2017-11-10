Ahmet Hakan: Fesli Kadir’in cenazesi bayağı tenha olacak

FESLİ Kadir şöyle haykırıyordu: “Mustafa Kemal’e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin.”
AK Parti teşkilatlarının Anıtkabir’e otobüs kaldırdığını görünce…
Fesli Kadir’in cenazesinin bayağı tenha olacağını tahmin etmek, kâhinlik olmasa gerek.
Yaramazlara biraz batar!
FESLİ Kadir şöyle haykırıyordu: “Mustafa Kemal’e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin.”
AK Parti teşkilatlarının Anıtkabir’e otobüs kaldırdığını görünce…
Fesli Kadir’in cenazesinin bayağı tenha olacağını tahmin etmek, kâhinlik olmasa gerek.
Beşiktaş’ta bulunan Yıldız Sarayı Dış Karakol binasının ‘zorla tahliye’ edilmesi sırasında kamu görevlilerine mukavemet ettikleri gerekçesiyle yargılanan Mimarlar Odası yöneticilerinin davası 4 Aralık’a ertelendi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, milletvekillerinden TEOG sonrası getirilen yeni sistemin iyi anlatılmasını istedi ve ekledi: “Dershaneler ve etüt merkezlerin de canlandırılmasına izin verilmeyecek.”
Macron’un AİHM konuşmasında, bizim ana akım medyanın dudak bükerek geçiştirdiği, Türkiye- Rusya eşleştirmesi, tesadüfi bir ifade değildir.
NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Tod Wolters, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almaya hazırlanan Türk yetkililere NATO ile uyumlu sistemler almaları yönünde baskıyı sürdüreceklerini söyledi.
Memelilerin bilinen en eski atalarının 145 milyon yıllık fosilleri, Britanya’da bulundu. BBC’nin haberine göre, Dorset kıyılarında, nesli tükenmiş fare benzeri yaratıklara ait dişler keşfedildi. Örnekleri belirleyen bilim insanları, insanlığa yol açan çizgiye ait memelilerin tartışmasız en eski fosilleri olduklarını söyledi. Fosiller, 145 milyon yıl öncesine dayanıyor. Portsmouth Üniversitesi’nden Dr. Steve Sweetman, Jurassic kıyılardan, en eski atalarımızdan […]