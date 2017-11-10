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Ahmet Hakan: Fesli Kadir’in cenazesi bayağı tenha olacak

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FESLİ Kadir şöyle haykırıyordu: “Mustafa Kemal’e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin.”

AK Parti teşkilatlarının Anıtkabir’e otobüs kaldırdığını görünce…

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Fesli Kadir’in cenazesinin bayağı tenha olacağını tahmin etmek, kâhinlik olmasa gerek.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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