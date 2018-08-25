Ahmet Hakan: Fakat sonuçta ‘Fetullahçı Çete’nin doğrudan adamı değildir Ahmet Altan…

Ahmet Altan Ergenekon sürecinin basın ayağının önemli ismiydi…

Ergenekon sürecinin kurbanları biraz da Ahmet Altan’ın kurbanları oldular.

Reklam

Rezil yazıları var o dönemde Ahmet Altan’ın… Utanılacak yazıları.

Fakat sonuçta “Fetullahçı Çete”nin doğrudan adamı değildir Ahmet Altan…

Hiç burnundan kıl aldırmasa ve zerre özeleştiri yapmasa da sonuçta avanakça hareket etmiştir.

“Askeri vesayeti kaldırıyoruz” gazına gelmiş, “Fetullahçı Çete”nin maşası olmuştur.

Ancak bir adamı sadece yazdığı yazılardan, sadece yaptırdığı haberlerden, sadece attığı manşetlerden dolayı hapislerde çürütmek olmaz.

Bu kabul edilmez, edilemez!

Ahmet Hakan’ın yazısı